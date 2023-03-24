قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتزيل يافطات تدعو إلى نصرته

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك، وأزالت يافطات علقها شبان عقب صلاة الجمعة.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد، ونصبت سلالم حديدية، وأزالت يافطات تدعو إلى نصرة المسجد الأقصى وتحث على شد الرحال إليه خلال شهر رمضان المبارك.وأضافت المصادر أن مجموعة من الشبان رددوا الهتافات في باحات المسجد احتجاجاً على اقتحام قوات الاحتلال وإزالتها لليافطات.وأدى نحو 100 ألف مصلٍ، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى.ورغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، توافد الآلاف من أبناء شعبنا من القدس، وأراضي عام 48، ومن مختلف محافظات الضفة الغربية، منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم العشرات من أبناء شعبنا من الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى.كما أغلقت شرطة الاحتلال مفترقات شوارع وطرق رئيسية بسواتر حديدية، ونشرت نحو 200 عنصر إضافي في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة في أجوائه، فيما اعتلى عناصرها أسطح مباني ملاصقة للمسجد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كذلك، اعتدت قوات الاحتلال على عائلة المواطن المقدسي محمد المزرعاوي من سكان بلدة العيسوية، أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.