الجبهة العربية الفلسطينية تبارك انتصار الأسرى على إدارة سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة العربية الفلسطينية انتصار الأسرى على إدارة سجون الاحتلال بإجبارها على الاقرار بالحقوق الخاصة بالأسرى التي انتزعوها سابقاً.وقالت الجبهة في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "الاعلان إلى التوصل لاتفاق بين قيادة الأسرى وإدارة السجون على وقف الإضراب في مقابل التراجع عن كل الاجراءات الانتقامية التي فرضتها إدارة السجون الصهيونية ووزير أمنها المتطرف بن غفير هو انتصار لإرادة أسرانا الذي اختاروا أن يخوضوا المعركة بأمعائهم الخاوية لانتزاع حقوقهم في ظل الصمت الدولي الرهيب تجاه جرائم الاحتلال ضد شعبنا عامة وأسرانا بشكل خاص، ليؤكد أسرانا الأبطال أنهم عنوان الارادة والصمود للشعب الفلسطيني الذي سيواصل نضاله واصراره على نيل حقوقه مهما كلف الامر من تضحيات".وحيت الجبهة الأسرى في سجون الاحتلال، داعية "جماهير شعبنا وقواه إلى مواصلة العمل بكل السبل لإسناد أسرانا ودعم صمودهم حتى تحريرهم كافة من سجون الاحتلال لينعموا بالحياة الحرة الكريمة التي تليق بتضحياتهم".