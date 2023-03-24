شؤون فلسطينية

الشخصيات المستقلة تهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

الشخصيات المستقلة تهنئ الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
رام الله - دنيا الوطن
هنأ تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير ورئيس التجمع أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال ياسر الوادية، إن "هذا الشهر الفضيل يأتي هذا العام في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة ضد أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن، وخاصة في الضفة الفلسطينية المحتلة وعمليات القتل والدمار التي ترتكبها قوات الاحتلال".

وأضاف الوادية أنه "بالرغم من الألم وكل المعاناة إلا أننا نستقبل هذا الشهر الفضيل وكلنا أمل وعزيمة على المضي قدمًا في مسيرتنا النضالية والوطنية حتى تحقيق أحلام وأمال شعبنا في الحرية الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس".

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