عكرمة صبري: مشهد الزحف المهيب في الأقصى اليوم يغيظ الأعداء

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري، إن "مشهد الزحف المهيب في المسجد الأقصى اليوم، يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين".وأضاف الشيخ صبري في تصريحات صحفية، إنه "رغم الحصار والقيود المشددة على المسجد الأقصى المبارك، زحف مئات الآلاف لأداء صلاة الجمعة في رحابه الطاهرة، بمشهد يغيظ الأعداء ويثلج صدور المسلمين".وأدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل الكثيرة التي فرضتها قوات الاحتلال في محيط الأقصى والبلدة القديمة والقدس المحتلة.وأفاد المدير العام للأوقاف في القدس بأن 100 ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم الانتشار المكثف لجيش الاحتلال منذ ساعات الصباح، والحواجز العسكرية التي عرقلت وصول المصلين للمسجد.