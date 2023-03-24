شؤون فلسطينية

المطران حنا: العالم يتغير لصالحنا ويجب أن نعمل من أجل إصلاح أوضاعنا الداخلية

المطران حنا: العالم يتغير لصالحنا ويجب أن نعمل من أجل إصلاح أوضاعنا الداخلية
رام الله - دنيا الوطن
 قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم الجمعة، إنه "مع وجود الحكومة العنصرية الاسرائيلية الحالية بدأنا نلحظ بأن هنالك تغييرات تحدث في عالمنا لصالحنا، فالعنصرية والفاشية الظاهرة والتي لا يمكن اخفائها بأي شكل من الأشكال جعلت الكثيرين في هذا العالم يدركون وإن كان هذا متأخرا بأننا أمام نظام اقصائي عنصري سبب الكثير من النكبات والنكسات لشعبنا الفلسطيني".

وأضاف المطران حنا: "ما أود أن اقوله بأنه على الفلسطينيين تقع مسؤوليات جسام وهي استثمار هذه الحالة العنصرية التي نشهدها لدى السلطات الاحتلالية لكي نوصل رسالتنا ومعاناتنا والآمنا وتطلعاتنا وطموحنا إلى كافة شعوب العالم".

وتابع: "العالم يتغير لصالحنا ويجب أن نرتقى إلى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقنا فيجب أن ننظم أوضاعنا وأن نرتب أولوياتنا وأن نكون على قدر كبير من الحكمة والرصانة لكي نتمكن من أن نوسع رقعة اصدقاءنا في مشارق الأرض ومغاربها".

وأردف: "ندرك جيدا بأن هذه ليست مهمة سهلة في ظل وجود اللوبي الصهيوني الذي له نفوذه ونفوذه موجود بسبب الضعف العربي والخلل القائم عندنا والذي يستغله الآخرون خدمة لمصالحهم وأجنداتهم".

وقال المطران حنا: "العالم يتغير لصالحنا ووجود العنصرية والفاشية المستشرية لدى السلطات الاحتلالية عامل يساعدنا في ابراز الصورة الحقيقية للاحتلال وسياساته وممارساته وظلمه لابناء شعبنا".

وختم بالقول: "يا أيها الفلسطينيون وحدوا صفوفكم ورتبوا أوضاعكم وتواصلوا بشكل حضاري مع كافة شعوب العالم لأن القضية الفلسطينية هي قضية الانسانية كلها وهي قضية كافة الأحرار في عالمنا في مشارق الأرض ومغاربها".

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