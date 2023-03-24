الهيئة 302: عدم استجابة أونروا لمطالب الاتحاد بالضفة تحرم 40 ألف طالب من التعليم



وتابعت أنه "في الوقت الذي تشارك فيه "الهيئة 302" الوكالة في قلقها من الوضع المالي الحرج الذي تمر فيه وضرورة الاستجابة المالية الفورية من المتبرعين، فإن "الهيئة 302" تدعو الوكالة إلى استثمار حالة الإضراب المفتوح، والضغط على المانحين والتحرك الجاد والسريع لتلبية مطالب الإتحاد، وإلا لتتحمل (أونروا) مسؤولية المزيد من تدهور الأوضاع في الضفة".







وأضافت الهئية: "كما وإنها تحرم حوالي مليون لاجئ فلسطيني من الاستفادة من خدمات الوكالة الحيوية، وتحرم أكثر من 46 ألف شخص مصابين بالأمراض غير المعدية لا يتلقون الأدوية، عدا عن تراكم النفايات الصلبة في المخيمات".