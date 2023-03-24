الهيئة 302: عدم استجابة أونروا لمطالب الاتحاد بالضفة تحرم 40 ألف طالب من التعليم
أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً اعتبرت فيه وبأنه بعد مرور أكثر من 50 يوماً على الإضراب المفتوح الذي أعلن عنه اتحاد العاملين العرب التابع لـ(أونروا) في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، وعدم التفاعل الإيجابي حتى الآن مع مطالب الاتحاد المشروعة والمحقة سواء المتعلقة بزيادة الرواتب وغيرها من المطالب، فإن وكالة (أونروا) بذلك تحرم أكثر من 40 ألف طالب وطالبة من أبنائنا من الالتحاق في مدارس الوكالة".
وأضافت الهئية: "كما وإنها تحرم حوالي مليون لاجئ فلسطيني من الاستفادة من خدمات الوكالة الحيوية، وتحرم أكثر من 46 ألف شخص مصابين بالأمراض غير المعدية لا يتلقون الأدوية، عدا عن تراكم النفايات الصلبة في المخيمات".
وتابعت أنه "في الوقت الذي تشارك فيه "الهيئة 302" الوكالة في قلقها من الوضع المالي الحرج الذي تمر فيه وضرورة الاستجابة المالية الفورية من المتبرعين، فإن "الهيئة 302" تدعو الوكالة إلى استثمار حالة الإضراب المفتوح، والضغط على المانحين والتحرك الجاد والسريع لتلبية مطالب الإتحاد، وإلا لتتحمل (أونروا) مسؤولية المزيد من تدهور الأوضاع في الضفة".
وتابعت أنه "في الوقت الذي تشارك فيه "الهيئة 302" الوكالة في قلقها من الوضع المالي الحرج الذي تمر فيه وضرورة الاستجابة المالية الفورية من المتبرعين، فإن "الهيئة 302" تدعو الوكالة إلى استثمار حالة الإضراب المفتوح، والضغط على المانحين والتحرك الجاد والسريع لتلبية مطالب الإتحاد، وإلا لتتحمل (أونروا) مسؤولية المزيد من تدهور الأوضاع في الضفة".
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