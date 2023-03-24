30 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الحرم الإبراهيمي بالخليل

رام الله - دنيا الوطنأدى نحو 30 ألف مصلٍ صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في الحرم الإبراهيمي الشريف، وفق ما ذكرته مديرية الأوقاف والشؤون الدينية في الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن آلاف المواطنين من محافظة الخليل توجهوا للصلاة في الحرم الإبراهيمي، في ظل تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على مداخل البلدة القديمة المؤدية إليه.وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكري المؤدي إلى تل الرميدة عقب صلاة الجمعة، وأعاقت حركة المواطنين.