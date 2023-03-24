حماس تُعلّق على القصف الأمريكي الأخير في سوريا

رام الله - دنيا الوطنعلّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الجمعة، على القصف الأمريكي الأخير في سوريا.وقالت الحركة في تصريح صحفي، على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "ندين ونستنكر القصف الأمريكي على سوريا الشقيقة، الذي يأتي استكمالاً للعدوان الصهيوني المتواصل على سوريا".ونفذ الجيش الأميركي، مساء أمس الخميس، "ضربات جوية دقيقة" في سوريا، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع (بنتاغون).يأتي ذلك بعد إصابة خمسة جنود أميركيين ومقتل متعاقد في هجوم وقع في وقت سابق من يوم أمس استهدف قاعدة للتحالف قرب الحسكة.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن طائرة مجهولة استهدفت مستودعا للذخيرة في مركز الحبوب ومركز التنمية الريفية مقابل إسكان الضباط في حي هرابش بمدينة دير الزور.كما دوت انفجارات في قرية الجفرا القريبة من مدينة دير الزور، وفق ما نقل (سكاي نيوز) عربية.وبحسب المرصد، أسفر القصف عن انفجارات متتالية في مستودع للأسلحة وحرائق كبيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لموقع الاستهداف، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية.وأعلن (بنتاغون) في وقت متأخر الخميس مقتل متعاقد أميركي، وإصابة خمسة من أفراد الخدمة الأميركية إضافة إلى مقاول أميركيّ آخَر بجروح، بعد أن استهدفت طائرة مسيرة قاعدة عسكرية في شمال شرق سوريا.وقالت وزارة الدفاع في بيان "قُتِل متعاقد أميركي، وأصيب خمسة من أفراد الخدمة الأميركية ومقاول أميركي آخَر، بعد أن ضربت طائرة بدون طيار... منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا".وأضاف البيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة "من أصل إيرانيّ".