100 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفاد مدير عام الأوقاف في القدس، الشيخ عزام الخطيب، اليوم الجمعة، بأن 100 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.ورغم التشديدات التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، توافد الآلاف من أبناء شعبنا من القدس، وأراضي عام 48، ومن مختلف محافظات الضفة الغربية، منذ ساعات الصباح الأولى لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.ومنعت قوات الاحتلال صباح اليوم العشرات من أبناء شعبنا من الدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى.كما أغلقت شرطة الاحتلال مفترقات شوارع وطرق رئيسية بسواتر حديدية، ونشرت نحو 200 عنصر إضافي في شوارع وأزقة البلدة القديمة، وعرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى، وأطلقت طائرة مسيرة في أجوائه، فيما اعتلى عناصرها أسطح مباني ملاصقة للمسجد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).كذلك، اعتدت قوات الاحتلال على عائلة المواطن المقدسي محمد المزرعاوي من سكان بلدة العيسوية، أثناء توجههم إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.