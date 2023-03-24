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يونيسف تدعو لتخصيص أموال لليمن بشكل عاجل

يونيسف تدعو لتخصيص أموال لليمن بشكل عاجل
ملايين الأطفال في اليمن يواجهون مخاطر متزايدة جراء سوء التغذية
رام الله - دنيا الوطن
يواجه ملايين الأطفال في اليمن، مخاطر متزايدة جراء سوء التغذية.

ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، لتخصيص أموال بشكل عاجل لليمن، الذي يموت فيه طفل كل 10 دقائق.

وقالت المنظمة الأممية في بيان إن من بين 11 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في اليمن، "يعاني أكثر من 540 ألف طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حادا يهدد حياتهم".

وأضافت: "يموت طفل (في المتوسط) كل 10 دقائق لأسباب يمكن تجنبها"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقالت المنظمة إنها "بحاجة ماسة إلى 484 مليون دولار" عام 2023، محذرة من أنه من دون اتخاذ إجراءات عاجلة "قد يواجه ملايين الأطفال مخاطر متزايدة" لناحية سوء التغذية، مشددة على أنه "إذا لم تصل الأموال، فقد تضطر اليونيسف إلى تقليص مساعدتها الحيوية للأطفال الضعفاء".

وكانت الدول المانحة تعهدت في شباط/فبراير الماضي، بتقديم 1,2 مليار دولار لسكان اليمن، وهو ما أثار استياء منظمات الإغاثة الإنسانية التي كانت تطالب بأكثر من 4 مليارات دولار.

وحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 21,7 مليون شخص (ثلثي السكان)، بحاجة إلى مساعدات إنسانية هذا العام.


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