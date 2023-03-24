شؤون فلسطينية

صور.. محميات فلسطين ينفذ مسابقة الحجل الأسود للطيور في مرج صانور

صور.. محميات فلسطين ينفذ مسابقة الحجل الأسود للطيور في مرج صانور
محميات فلسطين ينفذ مسابقة الحجل الأسود للطيور في مرج صانور 

نفذ مشروع محميات فلسطين مسابقة الحجل الأسود للطيور في مرج صانور جنوب جنين، بتنظيم من الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة، وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة ومجلس قروي صانور، وبدعم من مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبمشاركة 22 مصورا للحياة البرية في فلسطين. 

وراقب المصورون الطيور في جولات ليلية وصباحية على مدار يومين تزامناً مع ذروة الهجرة الريفية والزائرة إلى فلسطين ، في إطار تعزيز الوعي بأهمية هذه الطيور لفلسطين، وحمايتها من الصيد الجائر.

وأكد المشاركون في المسابقة على أهمية إقامة مثل هذه المسابقات في مناطق غنية بالطيور من أجل توثيقها وإبراز جمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و الإعلام.

وهدفت المسابقة إلى تعزيز وتبادل الخبرات بين مصوري الحياة البرية وتسليط الضوء على منطقة المرج في صانور حيث يعد من أهم مواقع تجمع الطيور واستراحتها أثناء هجرتها.

واتخذت الجمعية الفلسطينية للبيئة والتنمية المستدامة طائر الحجل الأسود شعارا للمسابقة، لأن مرج صانور كان غنيًا بالطائر وأعداده تتناقص بسبب الصيد الجائر والتوسع العمراني في المنطقة، ويعد المرج أكبر منطقة مائية ضحلة في شمال فلسطين تجذب العديد من الطيور المهاجرة.

وسجل المصورون 250 طائرا لـ 64 طائرا مختلفا منها الحجل الأسود واليمام المطوقة وبلشون ابيض وصرد ابيض احمر القنة والبوم والعوسق، مرزة المستنقعات ، عقاب ميسرة ، السمان الشائع ،جشنة مروجية ،البط الخضري وطيور أخرى.

وفاز بالمسابقة المصور خالد أبو عصبة مسجلاً 64 نوعا من الطيور خلال 3 ساعات فقط.

وكان مشروع محميات فلسطين أعد قائمة بأسماء الطيور في منطقة مرج صانور حيث بلغ عددها 156 نوعًا مختلفًا سجلها خبراء الطيور ومصورون الطيور في وقت سابق بالمنطقة.








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