حركة المقاومة الشعبية: نبارك انتصار الأسرى في معركتهم ضد السجان

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بيانًا صحفيًا في أعقاب انتصار الأسرى في خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وقالت الحركة: "نبارك الانتصار الجديد لأسرانا في سجون الاحتلال بعد حالة العصيان والتي استمرت أكثر من 38 يوماً ونؤكد أن هذا الانتصار هو انتصار لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني".وأضافت: "نجدد العهد لأسرانا بأننا سنبذل الغالي والنفيس لتحريرهم مهما بلغت التضحيات وندعو الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وقواه الرسمية والشعبية لتصعيد الدعم والإسناد لقضية الأسرى على كافة الأصعدة وفي كل الأوقات".