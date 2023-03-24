حركة المقاومة الشعبية: نبارك انتصار الأسرى في معركتهم ضد السجان
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، بيانًا صحفيًا في أعقاب انتصار الأسرى في خطواتهم النضالية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الحركة: "نبارك الانتصار الجديد لأسرانا في سجون الاحتلال بعد حالة العصيان والتي استمرت أكثر من 38 يوماً ونؤكد أن هذا الانتصار هو انتصار لكافة أبناء شعبنا الفلسطيني".
وأضافت: "نجدد العهد لأسرانا بأننا سنبذل الغالي والنفيس لتحريرهم مهما بلغت التضحيات وندعو الشعب الفلسطيني بكافة قطاعاته وقواه الرسمية والشعبية لتصعيد الدعم والإسناد لقضية الأسرى على كافة الأصعدة وفي كل الأوقات".
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