قطاع غزة: ست إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية





وقالت "المرور" إن إحدى الإصابات خطيرة، فيما هناك إصابتان متوسطتان، وثلاث إصابات أخرى طفيفة.



وأوضحت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 8 مركبات، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقعت في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، سبعة حوادث سير نتج عنها 6 إصابات، وفق ما أعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة.