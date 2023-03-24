قطاع غزة: ست إصابات في سبعة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الجمعة، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.
وقعت في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية، سبعة حوادث سير نتج عنها 6 إصابات، وفق ما أعلنت إدارة المرور والنجدة بغزة.
وقالت "المرور" إن إحدى الإصابات خطيرة، فيما هناك إصابتان متوسطتان، وثلاث إصابات أخرى طفيفة.
وأوضحت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 8 مركبات، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.
وأوضحت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 8 مركبات، ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.
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