المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تُشن هجوماً على نتنياهو.. وبن غفير يدعو لإقالتها

شنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا ، هجوماً حاداً على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.









وأضافت: أن "الوضع القضائي واضح، وكونك رئيس حكومة متهم بجنائيات عليك الامتناع عن أي تعامل مع المبادرات لإجراء تغييرات في جهاز القضاء، وبضمنها تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة، لأن التعامل معها هو عمل ينطوي على تناقض مصالح - تصريحك أمس، وأي خطوة تنفذها خلافا لما ذُكر، هي خطوة غير قانونية وموبوءة بتناقض مصالح".





بدوره رد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، على المستشارة القضائية وقال: "بعد أن حاولت المستشارة فرض قيود عليّ، الآن تهدد رئيس الوزراء علانية وتصدر له التعليمات - هذا انقلاب".

وأضاف: "هي مستمرة في التصرف وإعطاء التعليمات ومحاولة تهديد السياسيين، هذا الخطاب سبب إضافي لوجوب إقالتها".

وكان نتنياهو ألقى خطاباً أمس الخميس، قال فيه: إن بإمكانه التعامل مع خطة إضعاف جهاز القضاء في أعقاب المصادقة على قانون الذي يمنع الإعلان عن تعذره القيام بمهامه.





وقال إن "يديّ كانت مقيدة حتى اليوم. ووصلنا إلى وضع ينطوي على تناقض بأنه إذا دخلت إلى الحدث (الخطة القضائية) مثلما يلزمني منصبي، سيعلنون عن تعذري وهذا تناقض غير معقول في نظام ديمقراطي سليم".





وأضاف نتنياهو: "سأبلغكم هذا المساء أنني أدخل الحدث، وسأضع جانبا أي اعتبار آخر، من أجل شعبنا ودولتنا. وسأبذل كل ما بوسعي من أجل التوصل إلى حل".

وأعلن أن الائتلاف سيصوت الأسبوع المقبل على قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، الذي يمنح الائتلاف سيطرة على هذه اللجنة، وأوضح أنه مصر على دفع الخطة القضائية قدما.

رام الله - دنيا الوطنونقلت (القناة 12) الإسرائيلية عن ميارا موجهاً كلامها إلى نتنياهو: "لقد أعلنت الليلة الماضية علنا ​​أنك تنوي مخالفة حكم المحكمة العليا للعمل بشكل مخالف لرأي المستشارة القضائية للحكومة".