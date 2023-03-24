قوات الاحتلال تمنع البرغوثي من الوصول للمسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنمنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز قلنديا صباح اليوم د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من الدخول للقدس والوصول للصلاة في المسجد الأقصى في أول جمعة من شهر رمضان المبارك.ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه من المبادرة الوطنية، أن قوات الاحتلال منعت آلاف المواطنين رجالا ونساء من الوصول للمسجد الأقصى اليوم بحجة المنع الأمني رغم إعلانها المسبق بوجود تسهيلات مزعومة تسمح للنساء والرجال فوق عمر الـ 55 عاماً بالوصول للمسجد الأقصى.وقال البرغوثي: إن سلطات تواصل الكذب بادعاء وجود تسهيلات في حين أنها تمنع غالبية أبناء و بنات الشعب الفلسطيني من أداء الشعائر الدينية والوصول للمسجد الأقصى، في الوقت الذي تشجع المستوطنين المستعمرين على تدنيس باحات المسجد.