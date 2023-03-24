الاحتلال يُخطر بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل

رام الله - دنيا الوطنأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء في قرية البرج جنوب غرب الخليل.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت مقبرة القرية، وأخطرت بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء تعود لعائلتي التلاحمة والفقيه، بحجة البناء في المنطقة المسماة "ج"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر أن المقبرة مقامة على أراضي تتبع وزارة الأوقاف الفلسطينية، ويستخدمها المواطنون منذ عدة أعوام لدفن موتاهم، ما أثار حالة من الخوف لدى الأهالي من إقدام قوات الاحتلال على هدم وتدنيس المقبرة.