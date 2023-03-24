قيادي في حماس: الأسرى انتصروا على بن غفير

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، زاهر جبارين، أن الأسرى انتصروا على قرارات بن غفير، ورضخت سلطات الاحتلال لمطالبهم، "بفضل الله وصمودهم والتفاف شعبنا وفصائله ومقاومته حولهم".وشدد جبارين على أن الأسرى كما المسرى هم محل إجماع وطني، مشيراً إلى أن استشهاد أمير أبو خديجة في أول أيام شهر رمضان، يؤكد أن اللغة التي يفهمها الاحتلال هي لغة القوة.وتابع قائلاً: "الاحتلال في كل يوم ينضح كرهاً لشعبنا الفلسطيني، لكنه يخرج للاحتلال جيل بعد جيل أشد إصراراً وعنفواناً لتحقيق أهدافه المشروعة، وهي طرد الاحتلال عن أرض فلسطين".وذكر جبارين أن شعبنا موحد خلف المقاومة لمواجهة جبروت الاحتلال، منوهاً إلى أنه كلما انتعشت المقاومة تأتي القوى الإقليمية لإنقاذ الاحتلال من ضربات المقاومة.واستدرك قائلاً: "كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وإرادته وحقوقه، فشلت على صخرة وثبات شعبنا"، موضحاً أن استمرار المقاومة هو الخيار الوحيد والأوحد لطرد الاحتلال وتحرير الأسرى والمسرى وكل فلسطين، وسنقدم كل ما نملك من قوة وكل ما نملك من موارد بشرية ومادية في سبيل ذلك.