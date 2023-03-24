شؤون فلسطينية

قيادي في حماس: الأسرى انتصروا على بن غفير

قيادي في حماس: الأسرى انتصروا على بن غفير
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى، زاهر جبارين، أن الأسرى انتصروا على قرارات بن غفير، ورضخت سلطات الاحتلال لمطالبهم، "بفضل الله وصمودهم والتفاف شعبنا وفصائله ومقاومته حولهم".

وشدد جبارين على أن الأسرى كما المسرى هم محل إجماع وطني، مشيراً إلى أن استشهاد أمير أبو خديجة في أول أيام شهر رمضان، يؤكد أن اللغة التي يفهمها الاحتلال هي لغة القوة.

وتابع قائلاً: "الاحتلال في كل يوم ينضح كرهاً لشعبنا الفلسطيني، لكنه يخرج للاحتلال جيل بعد جيل أشد إصراراً وعنفواناً لتحقيق أهدافه المشروعة، وهي طرد الاحتلال عن أرض فلسطين".

وذكر جبارين أن شعبنا موحد خلف المقاومة لمواجهة جبروت الاحتلال، منوهاً إلى أنه كلما انتعشت المقاومة تأتي القوى الإقليمية لإنقاذ الاحتلال من ضربات المقاومة.

واستدرك قائلاً: "كل المؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وإرادته وحقوقه، فشلت على صخرة وثبات شعبنا"، موضحاً أن استمرار المقاومة هو الخيار الوحيد والأوحد لطرد الاحتلال وتحرير الأسرى والمسرى وكل فلسطين، وسنقدم كل ما نملك من قوة وكل ما نملك من موارد بشرية ومادية في سبيل ذلك.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تمنع البرغوثي من الوصول للمسجد الأقصى

قوات الاحتلال تمنع البرغوثي من الوصول للمسجد الأقصى

الاحتلال يُخطر بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل

قيادي في حماس: الأسرى انتصروا على بن غفير

قيادي في حماس: الأسرى انتصروا على بن غفير

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى

إرباك كبير في فلسطين بسبب ساعات الهواتف الذكية

إرباك كبير في فلسطين بسبب ساعات الهواتف الذكية

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُخطر بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل

الاحتلال يُخطر بهدم سبعة قبور قيد الإنشاء جنوب غرب الخليل

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

منوعات

بعد مواجهة الجن.. حمادة هلال يحاول قتل مولوده الأول

بعد مواجهة الجن.. حمادة هلال يحاول قتل مولوده الأول

عمرو سعد يتعرض للقتل وابنه يخطف الأنظار في &quot;الأجهر&quot;

عمرو سعد يتعرض للقتل وابنه يخطف الأنظار في "الأجهر"

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في &quot; كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في " كامل العدد"

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

عربي

بعد قطيعة لسنوات.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف المحادثات

بعد قطيعة لسنوات.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف المحادثات

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن