كويكب عملاق يقترب من الأرض

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يقترب كويكب عملاق من كوكب الأرض في ليلة 26 آذار/مارس، وذلك حسبما أعلن معهد الرياضيات التطبيقية على تطبيق (تليغرام).وتراقب الشبكة الدولية للتلسكوبات البصرية التابعة لمعهد "كيلديش" للرياضيات التطبيقية بالأكاديمية الروسية للعلوم الكويكب العملاق.وأشار المعهد إلى أن كويكب "دي زي 2" سيقترب من كوكب الأرض في ليل 25-26 آذار/مارس، بمسافة 175 ألف كيلومترا، ووفقا لبيانات المعهد سيكون من الممكن رؤية الكويكب لفترة زمنية قصيرة حتى باستخدام تلسكوبات الهواة، وفق ما نقل موقع (العربية)كما أشار إلى أن أبعاد الكويكب وأكبرها نحو 50 مترا تجعله أكبر جسم يطير داخل مدار الأرض منذ شهر حزيران/يونيو 2020.