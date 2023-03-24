المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، بغزة، عدد المسافرين والعائدين قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي (19 - 23 آذار/ مارس 2023)، عبر معبر رفح البري.
وسافر عبر معبر رفح البري، 2966 مسافرًا، فيما شهد الأسبوع الماضي، وصول 3578 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 75 مسافرًا.
وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.
وأفادت الهيئة أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح الأحد.
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