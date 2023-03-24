دولي

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إيران

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن زلزالاً بقوة 5.3 درجة، ضرب صباح اليوم الجمعة، منطقة شمال غربي إيران.

وضرب الزلزال منطقة شمال غربي إيران عند الساعة 6:47 صباحا بالتوقيت المحلي.

ووفق المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لجامعة طهران، كان مركز الزلزال محافظة أذربيجان الغربية، حيث وقع على عمق 8 كيلومترات، وكان على بعد 19 كيلومترا من مدينة خوي.

وشعر بهذا الزلزال سكان المحافظة، بما في ذلك مدينة أرومية، مركز المحافظة، رغم بعدها عن مكان وقوع الزلزال.

ومن جانبه، أكد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أنه رصد زلزالا في المنطقة بقوة 5.3 درجة.

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