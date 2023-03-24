الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى
أدّى الآلاف من الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى.
جاء ذلك رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة وشوارع مدينة القدس المحتلة.
وتجاوز المصلون حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة منذ ساعات الصباح، وهتفوا بتكبيرات لحظة وصولهم أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان.
وتجاوز المصلون حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة منذ ساعات الصباح، وهتفوا بتكبيرات لحظة وصولهم أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان.
واتخذت شرطة الاحتلال في القدس، اليوم، إجراءً، استعداداً لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.
وأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: بأن الشرطة ستعزز قواتها في القدس بحوالي 2000 شرطي وسريتيْ احتياط خاصة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان التي تصادف اليوم.
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