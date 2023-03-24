الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى

جاء ذلك رغم العراقيل والانتشار الكثيف لجيش الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة وشوارع مدينة القدس المحتلة.



وتجاوز المصلون حواجز الاحتلال العسكرية المنتشرة منذ ساعات الصباح، وهتفوا بتكبيرات لحظة وصولهم أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، لأداء صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان.

واتخذت شرطة الاحتلال في القدس، اليوم، إجراءً، استعداداً لصلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.



