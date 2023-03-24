إرباك كبير في فلسطين بسبب ساعات الهواتف الذكية









وبعد تقديم سلطات الاحتلال عقارب الساعة فجر اليوم الجمعة، تحولت الساعات الذكية في فلسطين تلقائياً بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.

لذلك الآن وحتى توقيت كتابة هذا الخبر، الآن الساعة في فلسطين 8:15ص وليس 9:15. يأتي ذلك بعد قيام إسرائيل بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة، حيث يبدأ التوقيت الصيفي لديها اليوم الجمعة، بينما قررت الحكومة الفلسطينية الإبقاء على التوقيت الشتوي في شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

رام الله - دنيا الوطنسادت حالة من الإرباك في فلسطين، فجر اليوم الجمعة، بعد قيام الهواتف الذكية، بتحويل الساعة إلى التوقيت الصيفي تلقائياً، بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة.