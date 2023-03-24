شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً
منخفض جوي جديد يضرب فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية عن تطورات طقس فلسطين لهذا الأسبوع، مشيرة إلى الجو اليوم الجمعة، يكون غائما جزئيا الى غائم معتدلاً في المناطق الجبلية دافئاً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، ويحتمل في ساعات المساء هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وطقس فلسطين يوم السبت، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم بعد الأحد المقبل غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا  والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

يوم الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها   أقل من معدلها بحدود 3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى  معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام السبت والأحد خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة في المناطق الشرقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.  

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