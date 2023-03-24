شؤون فلسطينية

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان
شرطة الاحتلال بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت شرطة الاحتلال في القدس، اليوم، إجراءً، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

وأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: بأن الشرطة ستعزز قواتها في القدس بحوالي 2000 شرطي وسريتيْ احتياط خاصة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان التي تصادف اليوم.

وكان الآلاف من الفلسطينيين، أدوا صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى.

ومن المقرر أن يتوجه عشرات الآلاف من المقدسيين وأراضي عام 48 اليوم، للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

أخبار ذات صلة

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

المعابر بغزة: 2966 شخصاً غادروا القطاع عبر معبر رفح هذا الأسبوع

الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى

الآلاف يؤدون صلاة فجر الجمعة الأولى من رمضان في باحات الأقصى

إرباك كبير في فلسطين بسبب ساعات الهواتف الذكية

إرباك كبير في فلسطين بسبب ساعات الهواتف الذكية

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً

طقس فلسطين: منخفض جوي جديد يضرب البلاد غداً

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان

شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

طالع سعر صرف الدولار أمام الشيكل اليوم الجمعة

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

منوعات

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في &quot; كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في " كامل العدد"

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

عربي

بعد قطيعة لسنوات.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف المحادثات

بعد قطيعة لسنوات.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف المحادثات

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن