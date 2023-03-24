شرطة الاحتلال بالقدس تتخذ إجراءً في الجمعة الأولى من رمضان





وأفاد موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية: بأن الشرطة ستعزز قواتها في القدس بحوالي 2000 شرطي وسريتيْ احتياط خاصة في البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان التي تصادف اليوم.





وكان الآلاف من الفلسطينيين، أدوا صلاة فجر الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في باحات المسجد الأقصى.







ومن المقرر أن يتوجه عشرات الآلاف من المقدسيين وأراضي عام 48 اليوم، للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.

رام الله - دنيا الوطناتخذت شرطة الاحتلال في القدس، اليوم، إجراءً، في الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك.