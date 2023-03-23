دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

رام الله - دنيا الوطنرحبت دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، بتصويت مجلس النواب الأردني، على طرد سفير دولة الاحتلال من المملكة الأردنية الهاشمية، بعد تقديم النائب خليل عطية مقترح، تم التصويت والموافقة عليه من قبل مجلس النواب بالإجماع.وأضافت الدائرة أن تصويت مجلس النواب الأردني على قرار طرد السفير، إثر تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" العنصرية، واستخدامه خريطة لدولة الاحتلال تضم الأردن وفلسطين، يعد ردا لمواجهة هذا التحريض والموقف الإسرائيلي الاستعماري والاستيطاني.وأكدت دائرة مناهضة الفصل العنصري تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية، في مواجهة الاحتلال وسياسات حكومته العنصرية اليمينية المتطرفة.ووجهت دائرة مناهضة الأبارتهايد الشكر والتحية لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي وأعضاء مجلس النواب، مثمنة موقف عضو البرلمان الأردني ونائب رئيس البرلمان العربي خليل عطية، الذي بادر بطرح طرد سفير دولة الاحتلال من الأردن، أمام مجلس النواب الأردني للتصويت.