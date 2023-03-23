شؤون فلسطينية

أبو كويك: الأسرى أجبروا الاحتلال على التراجع عن إجراءاته

أبو كويك: الأسرى أجبروا الاحتلال على التراجع عن إجراءاته
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إن الأسرى سطروا صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبروا إدارة السجون الإسرائيلية على التراجع عن إجراءاتها وقراراتها الظالمة بحقهم.

وأضاف: "لقد تمكنت الحركة الأسيرة بقيادة لجنة الطوارئ الوطنية العليا من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات الفخر والعزة حيث أحبطت إرادة التصدي والمواجهة، شعوذات وأباطيل العنصري بن جفير وأمثاله".

وأوضح أن انتصار الأسرى يؤكد من جديد أن اسارنا البواسل قادرون بعون الله وبمساندة شعبنا ومقاومته التي كانت يدها على الزناد، على إفشال كافة المخططات الهادفة إلى النيل من عزيمتهم والاعتداء على حقوقهم.

وتابع: "إن بوحدة صفنا الوطني والتفافنا حول قضايانا المصيرية قادرة بعد عون الله وكفيلة بتحقيق المعجزات والانتصارات".

وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.

وخاض ممثلو الأسرى جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها المتطرف "بن غفير"، ما جعل الأسرى يوقفون خطوة الإضراب.

أخبار ذات صلة

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

غنيم: المجتمع الدولي مطالب بوقف الاستيلاء الإسرائيلي على مصادر المياه الفلسطينية

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

راصد يكشف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة بعد اعتقال 15 عامًا

الاحتلال يفرج عن أسير من قطاع غزة بعد اعتقال 15 عامًا

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

النائب زعارير: الأسرى انتصروا بالرعب وأثبتوا صلابة إرادة شعبنا أمام الاحتلال

النائب زعارير: الأسرى انتصروا بالرعب وأثبتوا صلابة إرادة شعبنا أمام الاحتلال

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

فلسطين وزيمبابوي توقعان أربع اتفاقيات تعاون

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

دائرة مناهضة الأبارتهايد ترحب بطرد سفير الاحتلال من الأردن

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

مجلس التعليم العالي يناقش عدداً من الموضوعات الخاصة بتجويد المخرجات التعليمية

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

علماء فلسطين يدعون للاعتكاف والرباط في الأقصى خلال رمضان

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

المالكي يجتمع بالسكرتير العام للحزب الحاكم الزيمبابوي

هيئة مقدسية: الحشد والرباط في المسجد الأقصى بمثابة صمام الأمان

هيئة مقدسية: الحشد والرباط في المسجد الأقصى بمثابة صمام الأمان

الداخلية تبحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون

الداخلية تبحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آفاق التعاون

منوعات

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في &quot; كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في " كامل العدد"

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

عربي

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية