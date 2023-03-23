أبو كويك: الأسرى أجبروا الاحتلال على التراجع عن إجراءاته

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إن الأسرى سطروا صفحةً جديدة من صفحات العز والفخار، حيث أجبروا إدارة السجون الإسرائيلية على التراجع عن إجراءاتها وقراراتها الظالمة بحقهم.وأضاف: "لقد تمكنت الحركة الأسيرة بقيادة لجنة الطوارئ الوطنية العليا من تسجيل انتصارٍ جديد في صفحات الفخر والعزة حيث أحبطت إرادة التصدي والمواجهة، شعوذات وأباطيل العنصري بن جفير وأمثاله".وأوضح أن انتصار الأسرى يؤكد من جديد أن اسارنا البواسل قادرون بعون الله وبمساندة شعبنا ومقاومته التي كانت يدها على الزناد، على إفشال كافة المخططات الهادفة إلى النيل من عزيمتهم والاعتداء على حقوقهم.وتابع: "إن بوحدة صفنا الوطني والتفافنا حول قضايانا المصيرية قادرة بعد عون الله وكفيلة بتحقيق المعجزات والانتصارات".وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.وخاض ممثلو الأسرى جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها المتطرف "بن غفير"، ما جعل الأسرى يوقفون خطوة الإضراب.