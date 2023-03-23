شؤون فلسطينية

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة

الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة
جثامين شهداء محتجزة لدى الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء يوم الخميس، موعد تسليم الاحتلال الإسرائيلي لجثامين ثلاثة شهداء من الضفة الغربية.

وقال الهيئة في بيان لها: إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثامين الشهداء يوم غدٍ الجمعة وهم: الشهيدان طارق يوسف معالي (42 عامًا) من قرية كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، وكرم علي سلمان (18 عامًا) من بلدة قوصين بمحافظة نابلس.

وأضافت: كما سيتم تسليم الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا بمحافظة الخليل يوم الأحد المقبل.

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