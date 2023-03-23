الشؤون المدنية تعلن موعد استلام ثلاثة جثامين لشهداء من الضفة
أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء يوم الخميس، موعد تسليم الاحتلال الإسرائيلي لجثامين ثلاثة شهداء من الضفة الغربية.
وقال الهيئة في بيان لها: إنه وضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء، سيتم إستلام جثامين الشهداء يوم غدٍ الجمعة وهم: الشهيدان طارق يوسف معالي (42 عامًا) من قرية كفر نعمة بمحافظة رام الله والبيرة، وكرم علي سلمان (18 عامًا) من بلدة قوصين بمحافظة نابلس.
وأضافت: كما سيتم تسليم الشهيد الأسير أحمد أبو علي (48 عامًا) من مدينة يطا بمحافظة الخليل يوم الأحد المقبل.
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