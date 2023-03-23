بعد قطيعة لسنوات.. السعودية وسوريا تتفقان على استئناف المحادثات

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن محادثات تجري بين المملكة وسوريا بهدف استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة.وأوردت قناة (الإخبارية) الحكومية عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، قوله إنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فإنّ البحث جار بين المسؤولين في المملكة ونظرائهم في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".واتفقت سوريا والسعودية على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد، في خطوة من شأنها أن تمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في عودة دمشق إلى الصف العربي، وفق مصادر لـ (رويترز).كما يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من قرار السعودية وإيران استئناف العلاقات فيما بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما في كلا البلدين، بعد 7 سنوات من التوترات بين البلدين، وذلك بوساطة صينية، حسبما نقلت قناة (العربية).