ليبرمان يُهاجم: نتنياهو يتصرف كالأرنب أمام حزب الله والسنوار

رام الله - دنيا الوطنشن وزير المالية السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، مساء يوم الخميس، هجومًا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في أعقاب خطابه اليوم بشأن الإصلاحات القضائية.وقال ليبرمان: "نتنياهو الذي يتصرف مثل الأرنب أمام نصر الله وأمام يحيى السنوار، ويقوض قدرة الردع الإسرائيلية يتصرف الآن كالأسد تجاه أصدقائه في الليكود، إنه لأمر مخز أنه ليس العكس".وزاد: "الصراع الحالي في المجتمع الإسرائيلي ليس بين اليسار واليمين، لكن من بين أولئك الذين يخدمون في الجيش، ويعملون ويدفعون الضرائب، وبين أولئك الذين يلهثون وحلفاؤهم من أجل الكرسي ومستعدون لدعمهم وبيع كل قيمهم".وكان قد ألقى نتنياهو خطابًا مساء اليوم، قال خلاله: "نحن مصممون على تمرير الإصلاح القضائي الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات".وأكمل: "سمعت مخاوف غالانت وأخذت كل شيء بعين الاعتبار، وفي نفس الوقت سأقول مرة أخرى إنه لا مجال لقبول عصيان الخدمة العسكرية".