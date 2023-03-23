النائب زعارير: الأسرى انتصروا بالرعب وأثبتوا صلابة إرادة شعبنا أمام الاحتلال





وأوضح أن الأسرى انتصروا لأنهم يواجهون عدوًا جبانا لا يقدر على معركة عض الأصابع.

رام الله - دنيا الوطنقال النائب باسم زعارير، إن الأسرى انتصروا بالرعب في معركة ليست الأخيرة؛ لكنها تبشر بانتصارهم في المعركة الفاصلة بإذن الله تعالى.وأكد زعارير على أن الأسرى انتصروا لأنهم أصحاب إرادة صلبة، طالما لقنوا السجان ومن وراءه دروسًا في الصمود والشجاعة خارج السجن وداخله، فأصبح الاحتلال يحسب لهم حسابا كبيرًا لقناعته أنهم إذا قالوا فعلوا.وشدد على أن "إن انتصار الأسرى يعزز ثقة شعبنا بقدراته وإمكاناته وإرادته الفولاذية التي لا تكسر ولن تكسر بإذن الله".وتابع: "نحن مطمئنون لمسيرة شعبنا ومسيرة أسرانا ولعدالة قضيتنا، وفخورون بصمود شعبنا ومكوناته رغم الخذلان الذي يعانيه من القريب والظلم الذي يلقاه من العدو".وأضاف: "الله تفضل عليهم بالنصر في شهر الانتصارات، وبدعاء المخلصين من أبناء شعبنا، لأنهم مظلومون يكابدون السجن والحرمان ويراغمون عدوًا لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة".وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.