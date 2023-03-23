حمادة: الأسرى انتصروا بعزيمتهم الصلبة وصفهم المرصوص

رام الله - دنيا الوطنأشاد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة بانتصار الأسرى على إدارة سجون الاحتلال قبل البدء بالإضراب عن الطعام، مهنئًا الأسرى على هذا الإنجاز.وقال حمادة: "نُصِرتم بالله، نُصرتم بالتلويح فقط، نُصرتم باستعراض بعضاً من عزيمتكم واصراركم، نُصرتم بعودكم الصلب الذي لا يلين".وأضاف: "نُصرتم بكلمتكم الموحدة وصفكم المرصوص، هنيئاً لكم هذا الانتصار أيها الأحرار، وهنيئاً لكم الشهر الفضيل وكل عام وأنتم بحرية".وحقق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، انتصارا على إدارة سجون الاحتلال، وقرروا وقف الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المقرر أن يبدأ اليوم الخميس، بعد وقف الإجراءات العقابية والتعسفية ضدهم.