شؤون فلسطينية

هيئة مقدسية: الحشد والرباط في المسجد الأقصى بمثابة صمام الأمان

هيئة مقدسية: الحشد والرباط في المسجد الأقصى بمثابة صمام الأمان
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، للتواجد والرباط في المسجد الأقصى باعتباره صمام الأمان للحفاظ عليه، في ظل الانتشار المكثف لعناصر الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الهدني أن أكثر من 3 آلاف عنصر من عناصر الاحتلال الإسرائيلي يتواجدون في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة وشوارع مدينة القدس؛ للتنغيص على المقدسيين خلال شهر رمضان.

وأكد أن سلطات الاحتلال تسعى خلال شهر رمضان المبارك لفرض وقائع جديدة على المسجد الأقصى، والتمهيد لاقتحام المستوطنين و "جماعات الهيكل" فيما يُعرف بـ"عيد الفصح" التوراتي، ما يُتوقَع أن يفجر الأوضاع في المنطقة.

وأشار إلى أن المسجد الأقصى على موعد مع العديد من الاقتحامات ومحاولة ذبح قرابين فيما يسمى "عيد الفصح التوراتي"، الذي يوافق السادس من نيسان القادم، وهو الأسبوع الثالث في شهر رمضان.

ودعا الهدمي لشد الرحال للمسجد الأقصى والاعتكاف فيه والرباط في باحاته، مؤكداً أن ذلك يفشل ويعيق مخططات الاحتلال ومحاولات فرض السيطرة عليه.

وتتواصل الدعوات للحشد في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه في شهر رمضان المبارك، من خلال إحياء صلاة التراويح فيه والإفطار في باحاته، لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد.

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