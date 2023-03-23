دولي

رئيس شاباك: إسرائيل تمضي في طريق خطير للغاية

رئيس شاباك: إسرائيل تمضي في طريق خطير للغاية
نداف أرغمان
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس شاباك، نداف أرغمان، مساء يوم الخميس، أن إسرائيل ستواجه تحديات في المرحلة المستقبلية، قد يدفعها للسير في طريق غير مرغوب به.

وقال أرغمان: إن إسرائيل تمضي في طريق خطير للغاية بوجود التهديدات الأمنية وتواصل الاحتجاجات الشعبية.

وتظاهر مساء اليوم، عشرات الآلاف من الإسرائيليين في عدة مناطق ضد إضعاف القضاء.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن "آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، يسيرون من رمات غان باتجاه بني براك".

في السياق، أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، ببدء مسيرة احتجاجية في تل أبيب، وإغلاق شارع ديزنغوف أمام حركة المرور.

وسابقًا، اشتبك المتظاهرون اشتبكوا مع عناصر شرطة الاحتلال التي أوقفت العشرات منهم، مشددة على أن "التوقيفات جاءت بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب".

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