مظاهرات إسرائيلية احتجاجًا على إضعاف القضاء

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الخميس، أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين تظاهروا في عدة مناطق ضد إضعاف القضاء.ووفق إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن "آلاف المتظاهرين ضد الانقلاب القضائي، يسيرون من رمات غان باتجاه بني براك".في السياق، أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، ببدء مسيرة احتجاجية في تل أبيب، وإغلاق شارع ديزنغوف أمام حركة المرور.وسابقًا، اشتبك المتظاهرون اشتبكوا مع عناصر شرطة الاحتلال التي أوقفت العشرات منهم، مشددة على أن "التوقيفات جاءت بتهمة الإخلال بالنظام العام في تل أبيب".وفي القدس، تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام منزل رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو.ونظمت تظاهرات أخرى في كل من حيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)، لكن شرطة الاحتلال لم تقدم أرقاما تقديرية لعدد المتظاهرين.