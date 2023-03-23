الخليل: مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية والاحتلال يحتجز ثلاثة مواطنين

اتلف مستوطنون، مساء اليوم الخميس، محاصيل زراعية للمواطنين شرق بلدة يطا جنوب الخليل، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت ثلاثة مواطنين قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.







وذكر منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، بأن مستوطنين اتلفوا محاصيل زراعية وأطلقوا قطعان ماشيتهم في حقول للمواطنين بتجمع الزويدين بمسافر يطا، بحماية من جيش الاحتلال الذي احتجز ثلاثة من أصحاب تلك الحقول هم: فايز الكعابنة، زياد البسايطة، وحسن البسايطة، قبل أن يطلق سراحهم لاحقا.

رام الله - دنيا الوطن