شؤون فلسطينية

الحكومة تقرر إعادة الخصومات لجميع المعلمين

الحكومة تقرر إعادة الخصومات لجميع المعلمين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، الخميس، أن الحكومة قررت إعادة الخصومات لجميع المعلمين، وكلفت وزارة المالية بإجراء الترتيبات اللازمة اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وأضاف ملحم، خلال مؤتمر صحفي، عقده في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، أنه سيتم تنفيذ البند المتعلق بعلاوة المعلمين المتفق عليها بنسبة 15% على أن يتم صرف 5% براتب شهر آذار الحالي وتقسيط المتبقي على قسيمة الراتب، على أن يتم صرفها عند توفر الإمكانيات وتحسن المؤشرات المالية اعتبارا من 1-1-2023، وفق ذات الآلية التي تم الاتفاق عليها مع جميع النقابات.

وتابع ملحم، خلال المؤتمر، أنه "ستتم جدولة قيمة علاوة 5% عن كانون الثاني وشباط الماضيين اعتبارا من شهر أيار وحزيران القادمين"، مضيفا أن الحكومة تثمن الإعلان عن البدء بالإجراءات العملية لانتخابات اتحاد المعلمين بعد أن تم إجراء التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للاتحاد الثلاثاء الماضي، وأن وزارة التربية والتعليم ستوفر كل ما يلزم لإجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية حسب الجدول المعلن من الاتحاد.

ووجه الشكر لجميع الهيئات والمنظمات الشعبية وحركة "فتح" وجميع فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني ومجالس أولياء الأمور على ما بذلوه من جهد للتوصل إلى هذه الصيغة التي من شأن الالتزام بها لإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها.

وقال: يحدونا كبير الأمل أن يستجيب المعلمون لهذه المبادرة، لنساهم معا في سد الثغرات أمام عدونا الذي يتربص بحاضرنا ومستقبل أبنائنا على أرضنا.

وأكد ملحم أنه "انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبما يعيد العملية التعليمية إلى طبيعتها ويحقق للمعلمين كرامتهم ويعوض النقص ويستدرك ما فات من الفاقد التعليمي، فإن مجلس الوزراء وبتوجيهات من سيادة الرئيس وهو ينظر بعين التقدير والاحترام للمعلمين باعتبارهم رسل العلم وخزان المعرفة ومن يتولون صياغة عقول أبنائنا ووجودهم، واستشعارا بالأخطار التي نواجهها والمخاطر قبل وقوعها، وسعيا لتصليب الموقف الوطني أمام عدو يعتنق المحو والحرق وإنكار وجود شعبنا على أرضه، واحتراما لدماء شهدائنا وآخرهم الشهيد أمير خديجة بطولكرم، واستمرار الأزمة المالية جراء الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء، وتراجع المال من المانحين وإسنادا لأسيراتنا وأسرانا، فإن مجلس الوزراء يتطلع إلى استجابة المعلمين الكرام إلى ما تم التوافق عليه مع جميع الجهات لطي صفحة الأزمة وانتظام العملية التعليمية".

وشدد ملحم على أن النقابات هي سند لكل النضال الوطني الذي نمارسه منذ سبعين عاما.

وقال: "بهذا البيان تكون الحكومة قد تجاوبت مع كل ما يلزم لعودة الدوام إلى طبيعته اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل، وقد وضعت وزارة التربية والتعليم البرنامج لتعويض الطلبة عما فاتهم".

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