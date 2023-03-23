عربي

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور جامعة الدول العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك

رام الله - دنيا الوطن
هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربي، معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمناسبة حلول الذكرى الـ 78 لتأسيس الجامعة التي تم تأسيسها في 22 مارس 1945م.

وبهذه المناسبة، أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الهام الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، وتنسيق الجهود العربية المشتركة في ظل التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة العربية، والتي تتطلب المزيد من التضامن والتعاضد العربي على كافة المستويات، أكثر من أي وقت مضى.

وقال رئيس البرلمان العربي إن جامعة الدول العربية وعلى امتداد مسيرتها التاريخية الطويلة، والتي تجعلها الأقدم تاريخياً بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، تعد الحاضنة الأم لكل الدول العربية، وبيت العرب الكبير الذي يحتضن كافة مشروعات التكامل العربي.

وأضاف رئيس البرلمان العربي أن ما قدمته جامعة الدول العربية على مدار العقود الماضية، ساهم بشكل حثيث -وما يزال- في لم الشمل العربي، خاصة في أوقات المحن والأزمات، مثمناً الجهود التي تقوم بها من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب العربي الكبير في الأمن والاستقرار والرخاء

أخبار ذات صلة

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

علق على عملية مجدو.. نصر الله يوجه رسالة شديدة لإسرائيل

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان

مجلس النواب الأردني يصوت بالأغلبية على طرد سفير الاحتلال من عمّان

الرئيس الجزائري: علاقتنا مع المغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة

الرئيس الجزائري: علاقتنا مع المغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دائرة مناهضة أبارتهايد تدين تصريحات المتطرف سموتريتش وتدعو لمحاسبته

دائرة مناهضة أبارتهايد تدين تصريحات المتطرف سموتريتش وتدعو لمحاسبته

مركز فلسطين: 25 حالة اعتقال من القطاع منذ بداية العام بينهم مريض بالسرطان

مركز فلسطين: 25 حالة اعتقال من القطاع منذ بداية العام بينهم مريض بالسرطان

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

منوعات

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

غادة عادل: ما فيش حاجة اسمها سينما نظيفة كنت زمان ساذجة

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في &quot; كامل العدد&quot;

دينا الشربيني تقبل الزواج من شريف سلامة في " كامل العدد"

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

لهذا السبب.. عمرو دياب يتصدر الترند في مصر

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

رانيا يوسف تثير الجدل بعد حديثها عن حياتها الشخصية

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

عربي

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية