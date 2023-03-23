تشييع جثمان الشهيد أبو خديجة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير محافظة طولكرم، ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد أمير عماد أبو خديجة (25 عاماً)، الذي اغتالته وحدة اسرائيلية خاصة في عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم.وخرج المواطنون من المستشفى لتشييع جثمان أبو خديجة، وحمله الشبان على الأكتاف، ولف جثمانه بالعلم الفلسطيني، وجابوا فيه شوارع المدينة مرددين الهتافات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد"، وساروا به باتجاه المسجد الجديد في المدينة للصلاة عليه، ووري الثرى في المقبرة الغربية في طولكرم.وعم الإضراب الشامل مدينة طولكرم حدادا على روح الشهيد أبو خديجة، وعقب تشييع الجثمان أغلقت قوات الاحتلال كافة مداخل قرية شوفة، وعزلتها عن محيطها.