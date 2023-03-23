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شؤون فلسطينية

سلامة معروف: سياستنا مبنية على تكامل الأدوار بين الوزارات لتقديم الأفضل للمواطنين

سلامة معروف: سياستنا مبنية على تكامل الأدوار بين الوزارات لتقديم الأفضل للمواطنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الخميس، إن الحكومة سعت لإدخال كميات كبيرة من السلع الأساسية لشهر رمضان، لخلق حالة تنافس بين التجار، وبالتالي خفض الأسعار على المواطنين.

وقال في تصريح نقلته وكالة (الرأي) المحلية الحكومية، بغزة، إن السياسة الحكومية بغزة مبنية على تكامل الأدوار، بين الوزارات لتقديم ما هو أفضل للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد معروف أن الخطة الحكومية الخاصة في رمضان جرى إعدادها قبل شهرين، لتحقيق أعلى نسبة نجاح.

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