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شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح مركز شرطة العباس بغزة بعد إعادة إعماره

شاهد: افتتاح مركز شرطة العباس بغزة بعد إعادة إعماره
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت قيادة الشرطة، بغزة، صباح الخميس، مركز شرطة الرمال "العباس" غرب مدينة غزة بعد إعادة إعماره إثر قصفه من قبل الاحتلال سابقاً.

جاء ذلك، بحضور كلّ من وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اللواء ناصر مصلح، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء محمود أبو وطفة، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح ومساعديه، والعميد محمد عزام مدير عام مديرية الشؤون المالية والإمداد، وعدد من مدراء الإدارات الشرطية وضباط وعناصر المركز.

وأجرى مصلح والوفد المرافق له جولة تفقدية في أقسام المركز وإداراته التخصصية، واطلع على نتائج عملية الإعمار التي تمت على مدى عام كامل.

وأكد مصلح أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار وفق خطة لإعادة تأهيل وتطوير المقار الأمنية والشرطية في قطاع غزة.

وقال مصلح: "قطعنا شوطاً كبيراً في عملية الإعمار التي تمت داخل مرافق الوزارة، ولا زلنا نواصل العمل لتطوير جميع مرافق الوزارة كي تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين بأفضل صورة".

وأشار وكيل وزارة الداخلية، بغزة، إلى أن مركز شرطة الرمال يُعد من مراكز الشرطة الرئيسية في قطاع غزة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في عملية البناء والتطوير.

من جانبه، أكد اللواء صلاح أن إعادة افتتاح مركز شرطة الرمال بعد إعادة بنائه بشكل يتناسب مع الأعمال الوظيفية للشرطة والخدمة التي تليق بأبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال مدير عام الشرطة، أن العمل في المركز سيكون أكثر تطوراً على صعيد تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن الشرطة ستواصل تقديم الخدمة الشرطية رغم صعوبة الظروف، وقلة الإمكانيات.

وتابع: "نعمل على تنمية وتطوير القدرات لدى كوادر المؤسسة الشرطية ومرافقها، وتحقيق إضافة نوعية في عملها".

من جانبه، قال مدير مركز شرطة الرمال المقدم طلعت جودة إن المركز يعد من المراكز الأساسية في محافظة غزة لما يتميز به من تواجد عدد من المؤسسات الحكومية والمدنية في نطاق منطقة اختصاصه.


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