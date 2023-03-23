طالع: الاقتصاد تنشر قائمة السقف السعري الأعلى للمستهلك بالضفة تُجدد أسبوعياً
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، قائمة السقف
السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك والتي تضم (الخبز، الطحين، اللحوم، الزيت، السكر، الحمص، الطحينية) خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.
وبينت الوزارة في بيانها، أن القائمة تجدد أسبوعيا تخضع لمراقبة ومتابعة طواقم حماية المستهلك وشركائها يوميا وسيتم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع، والمبالغة في شراء السلع خاصة في الأسبوع الأول من شهر رمضان في ظل توفر جميع السلع الأساسية في السوق وتلبي احتياجاته.
وشددت الوزارة على أهمية الإبلاغ عن أي مخالفين من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129.
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