استمرار التظاهرات في إسرائيل احتجاجاً على الإصلاحات القضائية

كذلك ألغى وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود خطة إضعاف القضاء، عن المشاركة في "مؤتمر أراضي إسرائيل".





وصرخ المتظاهرون قبالة المؤتمر أن نتنياهو "يهرب من أي مكان يُدعى إليه. وهو لا يحضر لأنه جبان وأرنب".





يُشار إلى أن عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون كل يوم سبت أسبوعياً ضد إصلاحات قضائية من المقرر أن يطرحها الائتلاف الحكومي في إسرائيل.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن العشرات تظاهروا قبالة منزل زعيم حزب (شاس) أرييه درعي في القدس.وأضافت أن متظاهرين أضرموا النار بإطارات على مدخل ميناء أسدود، فيما خرج الآلاف في مظاهرات في كافة المدن، أطلق عليها "يوم الشلل الوطني".وكان المئات في تل أبيب تظاهروا أمس الأربعاء، خارج قاعة يعقد فيها "مؤتمر أراضي إسرائيل"، وأغلقوا شوارع توصل إلى قاعة المؤتمر. وإثر ذلك ألغى نتنياهو حضوره المؤتمر.وهذه المرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري التي يلغي فيها نتنياهو مشاركته بسبب الاحتجاجات ضد الخطة القضائية، بعدما ألغى مشاركته في تخريج دورية في سلاح البحرية.وكان قد ألغى مشاركته في مؤتمر من أجل حقوق النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة الذي عقدته وزارة القضاء.