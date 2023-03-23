ليبرمان: لن نسمح بأن تصبح إسرائيل ملكاً لعائلة نتنياهو

وينص مشروع القانون على أن الإعلان عن تعذر رئيس الوزراء من الاستمرار في أداء مهام منصبه لأسباب صحية ونفسية مشروط بمصادقة ما لا يقل عن 80 عضو (كنيست) على ذلك.



يشار إلى أن مشروع القانون قدمه رئيس الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أوفير كاتس، من حزب (ليكود) وبرئاسته، ويقضي بمنع المستشارة القضائية للحكومة، من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.



رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (إسرائيل بيتنا)، أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، إنه لن يتم السماح بأن تصبح إسرائيل ملكاً لعائلة نتنياهو.وقال وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، فإن كتلة (إسرائيل بيتنا) ستقدم التماساً للمحكمة العليا لإبطال قانون التعذر.وأضاف: "لن نسمح لدولة إسرائيل بأن تصبح ملكا لعائلة نتنياهو".وصادقت (كنيست) في إسرائيل صباح اليوم نهائياً "بالقراءتين الثانية والثالثة" على مشروع قانون التعذر (منع عزل نتنياهو)، بأغلبية 61 عضواً.