شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال المجلس في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام وشعبنا الفلسطيني  يعاني من  ويلات اعتداءات الاحتلال البغيض وقطعان مستوطنيه، التي طالت الأرواح والممتلكات، والمقدسات، والأراضي والأشجار، ومع كل ذلك، فإن شعبنا الصابر الأبي يستقبل هذا الشهر الفضيل بأمل انتهاء هذا الاحتلال البغيض، وما ذلك على الله بعزيز.

ويتقدم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من الشعب الفلسطيني بعامة، وأبناء القدس بخاصة، وإلى الأمتين الإسلامية والعربية والمسلمين في كل مكان، بأحر التهاني والتبريكات، بأن أكرمهم الله تعالى أن يشهدوا شهر رمضان المبارك، الذي هو خير شهور العام، ففيه نزل القرآن الكريم، والله تعالى يقول: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهُدَى وَالْفُرْقَانِ....}(البقرة: 185)، وفيه فرض الصيام، بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } (البقرة: 183)، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، قال تعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ* لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ* تَنَزَّلُ المَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ* سَلامٌ هِـيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ}(سورة القدر)، وفيه يعتق الله عز وجل المؤمنين من النار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بَاعَدَ اللَّهُ بِذَلِكَ الْيَـوْمِ وَجْـهَـهُ عَـنْ النَّارِ سَبْعِيـنَ خَـرِيـفًا" (صحيح مسلم، كِتَاب الصِّيَامِ، باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه، بلا ضرر ولا تفويت حق) .

كما أن هذا الشهر الكريم هو شهر النصر، وحافل بكوكبة من انتصارات الأمة الإسلامية، التي استهلت بيوم الفرقان، يوم أعز الله عز وجل رسوله، صلى الله عليه وسلم، والمؤمنين بنصره، الذي منّ به عليهم، فقال سبحانه: {وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُـمْ تَشْكُـرُونَ} (آل عمران: 123)، ثم توالت انتصارات المسلمين في هذا الشهر الكريم، عبر التاريخ.

ويهيب مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين بمسلمي هذه الديار المباركة أن يستقبلوا هذا الشهر الكريم بقلوب يعمرها الإيمان، والعزم على أداء فريضة الصيام، وسنة القيام، وأداء زكاة أموالهم، وأن يحافظوا على حرمته في كل مواقعهم، سواء في ذلك، بيوتهم، وشوارعهم، ومؤسساتهم، وأسواقهم، وذلك باجتناب كل ما يتنافى مع حرمته، والتزام ما ينسجم مع روحه وأحكامه، عسى الله أن يتقبلنا جميعاً في عباده الصالحين، وأن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، نَلجها من باب الريان الذي أعده الله تعالى للصائمين.

وفي ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع كبير من أبناء شعبنا الصابر، لا سيما مع تصاعد موجة الغلاء الناجمة عن أزمة وباء كورونا، واستعار الحرب في أوكرانيا، فإننا نناشد تجارنا الكرام أن يبتعدوا عن الجشع، واحتكار السلع، ورفع الأسعار، وبيع منتوجات المستوطنات، والسلع الفاسدة؛ ليحشروا بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

كما نناشد المواطنين الكرام أن يشدوا رحالهم في هذا الشهر الفضيل إلى مدينة القدس، ومسجدها الأقصى المبارك، الذي هو بأمس الحاجة إلى ذلك في ظل ما يتعرض له من حملة شرسة تستهدف وجوده وقدسيته ووحدته، بالتدنيس والعدوان، والتي بلغت ذروتها مؤخرًا، متمثلة في الاقتحامات الجماعية، ومحاولة إقامة الصلوات التلمودية فيه وعند بواباته.

وناشد المجلس العمل على تمتين وحدة صفنا، وإشاعة الصلح بين أبناء شعبنا، والبعد عن أسباب التناحر والنزاع، فالصلح له شأن عظيم في ديننا الحنيف، قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} (الأنفال: 1)، وإصلاح ذات البين يفوق درجة نافلة الصيام والصلاة والصدقة، فعن أبي الدرداء، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "‏أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صَلَاحُ ‏ذَاتِ الْبَيْنِ، ‏فَإِنَّ فَسَادَ ‏ذَاتِ الْبَيْنِ ‏هِيَ الحَالِقَةُ" (‏سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، باب منه، وصححه الألباني).

وقال: "فلنضع غاية وحدة شعبنا وأمتنا، وتقوية صفها نصب أعيننا، ونحن نصوم ونصلي، ونتلو القرآن؛ لأنها من أسمى الغايات، قال تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ} (المؤمنون: 52).

وتابع: "نسأل أن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الفضيل، وأن يكتب لنا ثواب صيامه وقيامه، وأن يحقق لأمتنا العزة والنصر والسعادة".

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام

الحركة الأسيرة تعلن الانتصار في معركة الإضراب

الحركة الأسيرة تعلن الانتصار في معركة الإضراب

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في رام الله

الزراعة بغزة: توافق مع التجار بشأن الفواكه الواردة للقطاع

الزراعة بغزة: توافق مع التجار بشأن الفواكه الواردة للقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

منوعات

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

عربي

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية