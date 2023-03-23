مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.



ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق



سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.23% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 115.85 مقارنة بـ 115.59 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).



على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.39%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.



انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة الغربية* انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 128.63 مقارنة بـ 128.67 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).



على مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.27%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 131.71 مقارنة بـ 132.06 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 0.54%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.86 مقارنة بـ 121.20 خلال الشهر السابق.



استقرار في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي



سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية* استقراراً خلال شهر شباط 2023، إذ استقر الرقم القياسي عند 115.24 كما في الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).







رام الله - دنيا الوطنسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.14% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 119.73 مقارنة بـ 119.57 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنيةسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.19% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 118.85 مقارنة بـ 118.62 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.44%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.29%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر شباط 2023 مقارنة بالشهر السابق.ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظمسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر شباط 2023 مقارنة بشهر كانون ثاني 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.83 مقارنة بـ 119.66 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).