الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

أوضح الجهاز المركزي للإحصاء، أن الصادرات خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع شهر كانون الثاني/يناير 2022، إذ بلغت قيمتها 153.2 مليون دولار.



وأشار في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، إلى أن الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر كانون الثاني الماضي ارتفعت بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 86% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر كانون الثاني/يناير 2023، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق.



وارتفعت الواردات السلعية خلال شهر كانون الثاني/يناير بنسبة 2% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفعت بنسبة 19% مقارنة مع كانون الثاني 2022، إذ بلغت قيمتها 733.9 مليون دولار.



وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال كانون الثاني 2023 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وشكلت الواردات من إسرائيل 58% من إجمالي قيمة الواردات، كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 3% مقارنة مع الشهر السابق.



وحول الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 2% خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة مع الشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 20% مقارنة مع كانون الثاني/يناير 2022، إذ بلغت قيمة العجز 580.7 مليون دولار.





رام الله - دنيا الوطن