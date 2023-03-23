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تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل، حتفهم وفُقد 28 آخرون بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المسؤول بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر قوله: إن خفر السواحل التونسي أنقذ خمسة مهاجرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل مدينة صفاقس، وإنهم كانوا في حالة نفسية سيئة.

وانطلق المركب من سواحل محافظة صفاقس، الثلاثاء، نحو السواحل الإيطالية، وكان يقل 38 مهاجراً، أغلبهم من ساحل العاج، قبل أن يغرق "بسبب حمولته الكبيرة"، وفق ما جاء على موقع (الجزيرة نت).

يشار إلى أن سواحل صفاقس أصبحت منصة انطلاق رئيسية لرحلات قوارب تقل فارين من الفقر والصراعات في أفريقيا والشرق الأوسط أملا في حياة أفضل بأوروبا.

وتشهد الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في أعداد قوارب الهجرة من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، فيما تنفذ السلطات التونسية حملة لتعقب مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في تونس بشكل غير قانوني.

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