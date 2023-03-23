مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

رام الله - دنيا الوطنقال وزير المياه والري المصري هاني سويلم، إن استمرار تحركات أثيوبيا الأحادية فيما يتعلق بقضية "سد النهضة" يشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن.وحذر الوزير سويلم، في بيان مصر الذي ألقاه أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، من فقدان 15% من رقعتها الزراعية بسبب تصرفات أثيوبيا.وأضاف أنه "رغم ما يتردد عن كون السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضرراً، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".وقال سويلم: "ففي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر؛ بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية".وأكد وزير الري المصري أن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وأن الأمر يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأضاف: "كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن".