شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام
مجلس الإفتاء يحدد مقدار صدقة الفطر 10 شواكل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في فلسطين، اليوم الخميس، مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1444هـ/2023م.

وقال المجلس إنه لحساب مقادير صدقة الفطر وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لهذا العام 1444هـ/2023م، اطّلع المجلس من السوق الفلسطيني على أسعار السلع ذات العلاقة، وبعد مناقشة تفصيلية لها، وللمقادير الواردة في محضر غزة، قدّر المجلس مقدار صدقة الفطر لهذا العام بـ (10 شواكل)، وقدر فدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر، وهي (10 شواكل).

وقدّر نصاب زكاة المال بـ (3700 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند تقديره.

وأوضح المجلس بهذا الخصوص، بأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً، وصغاراً، فقد روى عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، رضي الله عنهما، أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ" (صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر).

ويضيف: بينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً: (2176غم)، أي (2كغم و176غم) على الأقل، من غالب قوت البلد، كالقمح والخبز والطحين عندنا، وأجاز الحنفية إخراجها نقداً إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يوماً وليلة.

ويرى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي:( عشرة شواكل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى)، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.

ويجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر، فذهب ابن حزم إلى أن وقت زكاة الفطر: هو دخول شهر شوال، أي غروب شمس اليوم الأخير من رمضان، ورأى آخرون، جواز إخراجها لعامين، وكان الصحابة، رضي الله عنهم، يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين، كما جاء في الصحيح عن ابن عمر[ صحيح البخاري، كتاب الزكاة، أبواب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر على الحر والمملوك]، وإلى ذلك ذهب أحمد، وهو المعتمد عند المالكية، وأجاز بعضهم تقديمها ثلاثة أيام، وقال بعض الحنابلة: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر، وقال الشافعي: يجوز من أول شهر رمضان، والقول بجواز إخراجها من بعد نصف الشهر أيسر على الناس؛ بل يرجح مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراجها من أول
 الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم.

وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام

مجلس الإفتاء يُعلن مقدار صدقة الفطر لهذا العام

الحركة الأسيرة تعلن الانتصار في معركة الإضراب

الحركة الأسيرة تعلن الانتصار في معركة الإضراب

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع شاب بحادث سير ذاتي في رام الله

الزراعة بغزة: توافق مع التجار بشأن الفواكه الواردة للقطاع

الزراعة بغزة: توافق مع التجار بشأن الفواكه الواردة للقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

هيئة الأسرى تنشر تفاصيل الوضع الصحي للأسيرين محمد عطا الله ووسام عيسى

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مجلس الإفتاء الأعلى يُصدر بياناً بمناسبة حلول شهر رمضان

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

مؤشر أسعار تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه وشبكات المجاري في الضفة

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

الإحصاء يُعلن النتائج الأولية للتجارة الخارجية المرصودة للسلع

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

قوات الاحتلال تعتقل شقيقين من بلدة الرام شمال مدينة القدس

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

المالكي يوقّع على أربعة اتفاقيات تعاون بين فلسطين وزيمبابوي

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

جامعة النجاح الوطنية حاضرة في قمة QS في الكويت

منوعات

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تطورات الحالة الصحية لوالدة شاكيرا بعد إصابتها بجلطة

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

تامر حسني يصدم جمهوره بقرار اتخذه مع بداية شهر رمضان

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

عكس المتوقع.. كيف علّقت سمية الخشاب على ظهور طليقها أحمد سعد مع ويل سميث؟

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

رامز جلال يعتذر بعد دخول 4 ضحايا من برنامج المقالب إلى المستشفى

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

بعد 200 عام من رحيله.. كيف توصل العلماء لسبب وفاة بيتهوفن؟

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: صور وأسماء ضحايا برنامج "رامز نيفر إند"

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

أحلام تخرج عن صمتها وترد على متابع زعم الزواج منها

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

طالع: مسلسلات رمضان 2023 المعروضة على المنصات الإلكترونية المدفوعة

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

شاهد: استقبال غير متوقع من عائلة نانسي عجرم لها بعد غيابها 20 يوماً

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

تفاصيل اجتماع ويجز مع نقيب الفنانين مصطفى كامل

عربي

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

تونس: مصرع خمسة مهاجرين وفقدان 28 آخرين إثر غرق مركب

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

مصر: التحركات الأحادية من أثيوبيا تشكل خطراً وجودياً على 150 مليون مواطن

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة استخدام سموتريتش خريطة جغرافية مزعومة لإسرائيل تضم حدود الأردن

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية

الاحتلال يُعلن سقوط طائرة مسيّرة تابعة له داخل الأراضي السورية