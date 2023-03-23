الحركة الأسيرة تعلن الانتصار في معركة الإضراب





رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، تعليق الإضراب بعد إجبار الاحتلال الاسرائيلي على وقف الإجراءات التعسفية الأخيرة بحقهم.وقالت اللجنة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إن الأسرى سطروا صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، وأجبروا الاحتلال الاسرائيلي أن يوقف إجراءاته بحقهم".وأضافت أن انتصار الأسرى جاء نتيجة وحدتهم وإسناد الشعب الفلسطيني لهم، مؤكدة أن "الأسرى يُثبتوا دومًا جهوزيتهم الكاملة ووحدة صفهم المتين لمواجهة سياسات الاحتلال".وحذرت الحركة الأسيرة الاحتلال: "عليك أن تدرك وتفهم جيداً أن الأسرى ليسوا وحدهم، وليسوا لقمة سائغة لكل عابر على أرضنا".يذكر أن ممثلي الأسرى خاضوا جولة مفاوضات صعبة وشاقة مع إدارة سجون الاحتلال، انتهت بوقف الإجراءات العقابية والتعسفية التي قررها الوزير المتطرف بن غفير.